Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:17, 4 августа 2026 (обновлено: 18:37, 4 августа 2026)Силовые структуры

Газманов заступился за обманывавшего его экс-продюсера

Суд не отпустил из СИЗО экс-продюсера Росса, несмотря на просьбу певца Газманова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Басманный суд Москвы не отпустил из СИЗО бывшего продюсера Филиппа Россу, который обвиняется в особо крупном мошенничестве в отношении певца Олега Газманова. Об этом сообщает ТАСС.

Срок содержания его под стражей продлен на месяц и один день. Газманов ранее направил в суд ходатайство об изменении своему экс-продюсеру меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, указав, что Росса выплатил ему 12 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составляет 17,5 миллиона рублей.

Бывший продюсер обвиняется в том, что на систематической основе передавал третьим лицам фото, музыкальные произведения и авторские права на песни Газманова, которые использовали в фильмах. В отношении Россы возбуждено два дела по статьям 146 («Нарушение авторских и смежных прав») и 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее адвокат заявлял о резком ухудшении состояния здоровья экс-продюсера. Он перенес воспаление легких и практически перестал слышать на одно ухо, также у него выявили проблемы с дыхательной системой и признаки развития гипоксии.

В пресс-службе столичного ГУФСИН России заявили, что Россу осмотрели медработники и не нашли у арестанта ни воспаления легких, ни каких-либо признаков воспалительных процессов. Кроме того, ранее его уже принимал оториноларинголог — врач назначил лечение, после чего на ухудшение состояния своего здоровья он не жаловался.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский объявил о чистках в СБУ и новых операциях против России. В Госдуме после этого заявили об изменении характера СВО
    Девушка-подросток оказалась замешена в схеме автоподставщиков в центре Москвы
    Путин наградил Баскова орденом
    Россиян предупредили о влиянии жары на давление
    Россиянам перечислили самые модные свадебные тренды
    Постсоветская страна отправит 20 военных на разблокирование Ормузского пролива
    Судью шоу «Танцы со звездами» порезали лезвием бритвы и ограбили на отдыхе в Европе
    Женщина захотела выйти замуж за любовника и расправилась с мужем при помощи платья
    Россиян предупредили об удивительном начале осени
    В России с 2027 года введут ГОСТ по психологическому здоровью на работе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok