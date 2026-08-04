Газманов заступился за обманывавшего его экс-продюсера

Суд не отпустил из СИЗО экс-продюсера Росса, несмотря на просьбу певца Газманова

Басманный суд Москвы не отпустил из СИЗО бывшего продюсера Филиппа Россу, который обвиняется в особо крупном мошенничестве в отношении певца Олега Газманова. Об этом сообщает ТАСС.

Срок содержания его под стражей продлен на месяц и один день. Газманов ранее направил в суд ходатайство об изменении своему экс-продюсеру меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, указав, что Росса выплатил ему 12 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составляет 17,5 миллиона рублей.

Бывший продюсер обвиняется в том, что на систематической основе передавал третьим лицам фото, музыкальные произведения и авторские права на песни Газманова, которые использовали в фильмах. В отношении Россы возбуждено два дела по статьям 146 («Нарушение авторских и смежных прав») и 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее адвокат заявлял о резком ухудшении состояния здоровья экс-продюсера. Он перенес воспаление легких и практически перестал слышать на одно ухо, также у него выявили проблемы с дыхательной системой и признаки развития гипоксии.

В пресс-службе столичного ГУФСИН России заявили, что Россу осмотрели медработники и не нашли у арестанта ни воспаления легких, ни каких-либо признаков воспалительных процессов. Кроме того, ранее его уже принимал оториноларинголог — врач назначил лечение, после чего на ухудшение состояния своего здоровья он не жаловался.