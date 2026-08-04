Украинцам раскрыли жестокую правду после заявления Залужного

Гавришко заявила, что заявление Залужного о НАТО вернуло украинцев к реальности

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол республики в Великобритании Валерий Залужный своим заявлением о невозможности государства вступить в Североатлантический альянс вернул украинцев к реальности. Такое мнение выразила историк Марта Гавришко на своей странице в социальной сети Х.

«Железный Генерал только что обрушил на украинцев ледяной поток реальности: оказывается, они умирают на поле боя за членство в НАТО, которое никто на самом деле не собирается им давать. А вот обещания членства в НАТО? О, их в неограниченном количестве. Украинцев можно кормить обещаниями столько, сколько потребуется», — раскрыла жестокую правду она.

Ранее Залужный прокомментировал ситуацию вокруг возможного вступления Украины в НАТО. Во время дискуссии о евроатлантической интеграции на общем совещании послов в Киеве Залужный оценил шансы Украины вступить в НАТО и подчеркнул, что этого никогда не произойдет. Он заявил, что почти 12 лет лично занимался тем, чтобы страна освоила стандарты Североатлантического альянса, однако этого не произошло.