Экс-главком ВСУ Залужный: Украина никогда не вступит в НАТО

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол республики в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал ситуацию вокруг возможного вступления Украины в НАТО. Его слова приводит издание «Страна.ua» Telegram-канале.

Во время дискуссии о евроатлантической интеграции на общем совещании послов в Киеве Залужный оценил шансы Украины вступить в НАТО и подчеркнул, что этого никогда не произойдет. Он заявил, что почти 12 лет лично занимался тем, чтобы страна освоила стандарты Североатлантического альянса, однако этого не произошло.

«Скорее всего, НАТО останется в том же самом виде, в котором есть, и будет около 12 лет, как Украина, переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы равняться хотя бы половине уровня Российской Федерации», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что во время визита в Киев в начале июля Валерий Залужный заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении баллотироваться на пост главы государства. Разговор состоялся перед отставкой премьера Великобритании Кира Стармера.

