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01:25, 4 августа 2026Мир

Спецпредставитель Путина прокомментировал кадры из Сеуты

Дмитриев: Кадры из Сеуты раскрывают реальность миграции в ЕС, которую пытались скрыть
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Кадры из испанской Сеуты показывают проблемы миграции в Европейском союзе (ЕС), которые стремятся скрыть. Таким мнением в соцсети X поделился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Фото- и видеорепортажи из Сеуты раскрывают реальность миграции в ЕС, которую бюрократы и традиционные СМИ пытались скрыть», — написал он.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию другого пользователя соцсети о нападении мигрантов на американского журналиста в Сеуте.

30 июля испанский эксклав Сеута, находящийся на северном побережье Африки, оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города.

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