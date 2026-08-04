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02:15, 4 августа 2026Бывший СССР

Армения оказалась под угрозой потери почти всех доходов от экспорта вишни

РИАН: Без российского рынка Армении грозит потеря почти всех доходов от экспорта вишни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Без российского рынка Армения оказалась под угрозой потери почти всех доходов от экспорта вишни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Отмечается, что 99 процентов этой ягоды поставляется в Россию. Поставки носят сезонный характер, они начинаются в мае и длятся до июля-августа.

В прошлом году Армения получила от экспорта вишни 4,3 миллиона долларов, из них 4,2 миллиона — с российской стороны. Кроме того, армянскую вишню ввозили Грузия и Белоруссия.

Ранее Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки из Армении косточковых плодов, винограда, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков и нектаринов.

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