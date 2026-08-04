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Забота о себе
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03:00, 4 августа 2026Забота о себе

Названы неожиданные плюсы оргазма для женщин

Гинеколог Сивкин: Женский оргазм помогает улучшить сон и уменьшить боль
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Женщинам оргазм не только приносит удовольствие, но и помогает улучшить сон и уменьшить боль. Об этом рассказала врач-акушер-гинеколог Мириам Сивкин в интервью Women's Health.

По словам доктора, после оргазма в организме повышается уровень гормонов, которые помогают расслабиться и быстрее заснуть. Исследования также показали, что после секса и мастурбации люди дольше спят и реже просыпаются ночью. «Это действительно помогает расслабиться и значительно улучшает качество сна», — отметила Сивкин.

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Еще одним неожиданным плюсом врач назвала уменьшение боли. После оргазма выделяются эндорфины, которые снижают восприятие болевых ощущений и помогают уменьшить напряжение в теле. По словам эксперта, этот эффект может быть особенно полезен при болезненных менструациях, однако его могут ощутить и женщины без подобных проблем.

Ранее сексолог Рафаэль Брага заявил, что женское сексуальное удовольствие не зависит от размера полового члена мужчины. Он добавил, что в некоторых случаях большой пенис может, наоборот, причинять дискомфорт.

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