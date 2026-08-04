Названы неожиданные плюсы оргазма для женщин

Гинеколог Сивкин: Женский оргазм помогает улучшить сон и уменьшить боль

Женщинам оргазм не только приносит удовольствие, но и помогает улучшить сон и уменьшить боль. Об этом рассказала врач-акушер-гинеколог Мириам Сивкин в интервью Women's Health.

По словам доктора, после оргазма в организме повышается уровень гормонов, которые помогают расслабиться и быстрее заснуть. Исследования также показали, что после секса и мастурбации люди дольше спят и реже просыпаются ночью. «Это действительно помогает расслабиться и значительно улучшает качество сна», — отметила Сивкин.

Еще одним неожиданным плюсом врач назвала уменьшение боли. После оргазма выделяются эндорфины, которые снижают восприятие болевых ощущений и помогают уменьшить напряжение в теле. По словам эксперта, этот эффект может быть особенно полезен при болезненных менструациях, однако его могут ощутить и женщины без подобных проблем.

Ранее сексолог Рафаэль Брага заявил, что женское сексуальное удовольствие не зависит от размера полового члена мужчины. Он добавил, что в некоторых случаях большой пенис может, наоборот, причинять дискомфорт.