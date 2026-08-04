Отменили после извинений Киева. Иран собирался ударить по Украине после атаки на судно в Каспийском море, но передумал

Резаи: Иран собирался ударить по объектам на Украине, но отметил атаку после извинений

Тегеран был готов нанести удар по трем объектам на Украине, но после того как Киев принес извинения, отменил атаку. Об этом заявил высокопоставленный иранский чиновник Мохсен Резаи.

Мы были готовы нанести удар по трем объектам на Украине, но отменили атаку после извинений Украины Мохсен Резаи высокопоставленный иранский чиновник

Но в Киеве должны заплатить за свою атаку на иранское судно в Каспийском море, подчеркнул Резаи.

25 июля Украина ударила по иранскому судну, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Позднее главы МИД Ирана и Украины Аббас Аракчи и Андрей Сибига провели телефонный разговор, в ходе которого украинская сторона заявила о непреднамеренности атаки.

Иран обвиняет Украину в намеренной атаке

У Тегерана есть доказательства, что Украина намеренно ударила по иранскому судну. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По словам украинских чиновников, этот инцидент был непреднамеренным, но имеющиеся доказательства указывают на то, что нападение было преднамеренным Эсмаил Багаи официальный представитель МИД Ирана

По словам представителя ведомства, Иран намерен принять все необходимые меры, чтобы Украина ответила за свои действия и не повторяла подобных инцидентов.

Зеленский показал лояльность Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский атакой на судно Ирана хотел продемонстрировать свою лояльность американскому лидеру Дональду Трампу. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд.

По его словам, большинство украинцев хочет завершения конфликта с Россией, но Зеленский в этом не заинтересован.

И часть его стратегии — поддерживать интерес Трампа. И, конечно, лучший способ сделать это — тоже выступить против Ирана, открыть второй фронт Иэн Прауд дипломат

Однако, отметил он, это создало риск баллистической атаки Ирана на Украину, положение которой становится все более уязвимым из-за нехватки зенитно-ракетных батарей и боеприпасов.

Так что это, похоже, еще одна отчаянная попытка Зеленского. Но при этом он, по сути, не думает об интересах своего народа Иэн Прауд дипломат

Украина и ряд стран Европейского Союза (ЕС) связывались с Ираном насчет войны на стороне США, заявлял иранский МИД. Государства заверили Тегеран, что не будут играть никакой роли в войне против Ирана.