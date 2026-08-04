В Эстонии более 100 помощников воспитателей детсадов уволили из-за языковых требований

ERR: В Нарве более 100 помощников воспитателей детсадов уволили из-за языковых требований

В эстонском городе Нарва более 100 помощников воспитателей детсадов уволили из-за языковых требований. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Эта категория работников должна знать эстонский язык на уровне не ниже В2. Соответствующие требования были приняты еще в 2024 году, однако 1 августа завершилась двухлетняя отсрочка.

Со 108 помощниками воспитателей были расторгнуты трудовые договоры, для продолжения работы сотрудники должны были подтвердить владение языком.

Как пояснила заведующая отделом образования Нарвы Лариса Дегель, рисков сбоев работы детских садов нет, поскольку в отдельных группах заменить помощников смогут вторые педагоги.

В ноябре прошлого года стало известно, что власти Эстонии планируют запретить дубляж фильмов на русский язык.

