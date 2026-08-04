Умерова заподозрили в планах продавать данные разведки на новой должности

Депутат Херсонской думы Фомин: Умеров будет продавать данные разведки на посту главы СВР

Депутат Херсонской областной думы Александр Фомин заподозрил Рустема Умерова в планах продавать разведданные на новой должности главы Службы внешней разведки (СВР) Украины. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник отметил, что на Украине меняются местами политические фигуры без фактической смены сути системы. Он также указал на серьезные проблемы с коррупцией в украинской структуре власти.

«Умеров неоднократно обвинялся в коррупции, и его приход во внешнюю разведку значит одно — украинские данные разведки с высокой долей вероятности можно будет купить в каком-нибудь даркнете», — подчеркнул Фомин.

3 августа президент Украниы Владимир Зеленский подтвердил назначение Умерова новым главой СВР. До этого украинские СМИ называли Умерова главным кандидатом на должность нового посла Украины в США.

