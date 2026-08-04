Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:30, 4 августа 2026Бывший СССР

Умерова заподозрили в планах продавать данные разведки на новой должности

Депутат Херсонской думы Фомин: Умеров будет продавать данные разведки на посту главы СВР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Matthias Wehnert / Globallookpress.com

Депутат Херсонской областной думы Александр Фомин заподозрил Рустема Умерова в планах продавать разведданные на новой должности главы Службы внешней разведки (СВР) Украины. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник отметил, что на Украине меняются местами политические фигуры без фактической смены сути системы. Он также указал на серьезные проблемы с коррупцией в украинской структуре власти.

«Умеров неоднократно обвинялся в коррупции, и его приход во внешнюю разведку значит одно — украинские данные разведки с высокой долей вероятности можно будет купить в каком-нибудь даркнете», — подчеркнул Фомин.

3 августа президент Украниы Владимир Зеленский подтвердил назначение Умерова новым главой СВР. До этого украинские СМИ называли Умерова главным кандидатом на должность нового посла Украины в США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Отменили после извинений Киева. Иран собирался ударить по Украине после атаки на судно в Каспийском море, но передумал
    В Латвии задумались о полном закрытии границы с Белоруссией
    Умерова заподозрили в планах продавать данные разведки на новой должности
    Женщина попыталась отрезать пенис партнеру
    Российская тревел-блогерша описала особенность жизни в Швеции фразой «я бы так не смогла»
    Белый дом поучаствовал в отмене фонда для жертв администрации Байдена
    В Эстонии более 100 помощников воспитателей детсадов уволили из-за языковых требований
    Бывший финский депутат назвал идущих в ВСУ соотечественников фашистами
    Названы неожиданные плюсы оргазма для женщин
    Раскрыт размер зарплат контрактников и мобилизованных на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok