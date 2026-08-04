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04:30, 4 августа 2026МирЭксклюзив

Выживаемость исламского режима в Иране объяснили

Востоковед Григрий Лукьянов: Ключевую роль в выживаемости режима в Иране играет идеология
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Ключевую роль в выживаемости исламского режима в Иране играет идеология, основанная на шиитской доктрине. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

«Эта доктрина дает понятные ответы на вопросы, которые задают иранцы, и потому остается надежной опорой системы. Вокруг нее иранские военные, политики и граждане сплачиваются и преодолевают разногласия», — объяснил он.

По словам востоковеда, ради этой идеологии иранцы готовы жертвовать своими жизнями. При этом и сама политическая система страны оказалась устойчивой, поскольку в действительности она складывалась в течение десятилетий. «Это разветвленная и многоуровневая система с работающими социальными лифтами, развитой системой сдержек и противовесов, но главное — укорененная в обществе», — подчеркнул эксперт.

Ранее издание Associated Press назвало причину нерешительности президента США Дональда Трампа в конфликте с Ираном. Журналисты связали ее с опасениями американского лидера по поводу ограниченности военной мощи его страны.

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