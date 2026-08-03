Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:10, 3 августа 2026 (обновлено: 16:11, 3 августа 2026)Мир

Названа причина нерешительности Трампа в конфликте с Ираном

AP: Трамп хотел бы откатить конфликт с Ираном до февральской ситуации
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Дональд Трамп может проявлять нерешительность в конфликте с Ираном из-за опасений по поводу ограниченности американской военной мощи и политических последствий масштабной операции. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на критиков администрации американского лидера.

По их мнению, глава Белого дома стремится «откатить ситуацию» вокруг Ирана к состоянию, предшествовавшему конфликту. «Я думаю, что мы видим президента, чей подход довольно непоследователен. На данном этапе он пытается вернуть нас в февральскую ситуацию. И если бы у него была возможность — если бы у него была кнопка перезагрузки, которую он мог бы нажать, — он бы, безусловно, воспользовался этим вариантом», — заявил сенатор Марк Келли.

Издание отмечает, что американский лидер неоднократно угрожал Тегерану масштабными ударами, однако затем отказывался от своих угроз и говорил о возможности дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к переговорам днем 3 августа. Также американский лидер объявил об отмене готовящегося мощного удара по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по Геленджику растет. Дрон спикировал прямо на пляж, где были десятки отдыхающих
    «Севмаш» сдаст ВМФ России два корабля до конца 2026-го
    ФАС возбудила дело против Apple
    Мать похищенных в Таиланде россиян опознала своих детей
    «Локомотив» отказался продавать Батракова в Турцию
    Россия нанесла удар по Николаеву
    Мужчина угнал машину с двухлетней девочкой внутри
    ЦБ ужесточит требования по кредитам для банков
    Стало известно о боях в городе-крепости в ДНР
    В России заявили о жестком ответе за удар ВСУ по пляжу в Геленджике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok