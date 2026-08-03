Названа причина нерешительности Трампа в конфликте с Ираном

AP: Трамп хотел бы откатить конфликт с Ираном до февральской ситуации

Президент США Дональд Трамп может проявлять нерешительность в конфликте с Ираном из-за опасений по поводу ограниченности американской военной мощи и политических последствий масштабной операции. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на критиков администрации американского лидера.

По их мнению, глава Белого дома стремится «откатить ситуацию» вокруг Ирана к состоянию, предшествовавшему конфликту. «Я думаю, что мы видим президента, чей подход довольно непоследователен. На данном этапе он пытается вернуть нас в февральскую ситуацию. И если бы у него была возможность — если бы у него была кнопка перезагрузки, которую он мог бы нажать, — он бы, безусловно, воспользовался этим вариантом», — заявил сенатор Марк Келли.

Издание отмечает, что американский лидер неоднократно угрожал Тегерану масштабными ударами, однако затем отказывался от своих угроз и говорил о возможности дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к переговорам днем 3 августа. Также американский лидер объявил об отмене готовящегося мощного удара по Ирану.