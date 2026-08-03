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Из жизни
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17:09, 3 августа 2026Из жизни

Мужчина угнал машину с двухлетней девочкой внутри

ABC News: В США 21-летний Салим Мартин угнал машину с двухлетней девочкой внутри
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Atlanta Police Department

В городе Атланта, США, полиция поймала 21-летнего Салима Мартина, угнавшего машину с двухлетней девочкой внутри. Об этом сообщает ABC News.

Мать оставила девочку в машине с работающим двигателем и отошла по делам. Вернувшись через четыре минуты, она обнаружила, что автомобиль исчез. Женщина тут же позвонила в 911. Через 15 минут полиция нашла угонщика.

Молодой человек сидел на заднем сидении припаркованной машины и держал руки на талии плачущей девочки. Когда мужчину задержали, а ребенка вернули матери, она обнаружила, что низ детского платья расстегнут. Девочка сказала, что это сделал «дядя».

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При задержании Мартин говорил, что запрыгнул в чужую машину, чтобы добраться до дома в Нью-Джерси. Сначала он даже не увидел девочку, зато заметил в салоне iPad и выбросил его, чтобы его не смогли отследить. Мужчина объяснил, что остановился, поскольку ребенок сильно плакал. По словам Мартина, он прикоснулся к девочке только для того, чтобы успокоить.

Мужчине предъявили несколько обвинений. Он предстанет перед судом в конце августа.

Ранее сообщалось, что в США мужчина попытался угнать машину техасца с его семьей в салоне и поплатился жизнью. Водитель выхватил пистолет и произвел десять выстрелов по угонщику.

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