Путин назначил Дмитрия Догадкина послом России в Сирии

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Догадкина послом в Сирии. Об этом говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Догадкина Дмитрия Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике», — говорится в указе главы государства.

Ранее Владимир Путин назначил нового посла в Северной Корее. Им стал Андрей Подъелышев. Перед назначением на пост посла в КНДР он был освобожден от должности посла Российской Федерации в Нигерии.