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17:43, 3 августа 2026 (обновлено: 17:51, 3 августа 2026)Мир

Путин назначил нового посла в Сирии

Путин назначил Дмитрия Догадкина послом России в Сирии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Догадкина послом в Сирии. Об этом говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Догадкина Дмитрия Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике», — говорится в указе главы государства.

Ранее Владимир Путин назначил нового посла в Северной Корее. Им стал Андрей Подъелышев. Перед назначением на пост посла в КНДР он был освобожден от должности посла Российской Федерации в Нигерии.

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