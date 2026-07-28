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16:26, 28 июля 2026Мир

Назначен новый посол России в КНДР

Путин назначил Андрея Подъелышева послом в КНДР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Подъелышева новым российским послом в КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указы.

«Назначить Подъелышева Андрея Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике», — утверждается в документе.

Согласно другому указу, перед назначением на пост посла в КНДР Подъелышев был освобожден от должности посла России в Нигерии.

Ранее министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи подтвердила, что позиция Северной Кореи по конфликту на Украине остается неизменной. По ее словам, Пхеньян рассматривает СВО как борьбу России за отстаивание своего суверенитета.

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