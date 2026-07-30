Женщина три месяца насиловала 17-летнего подопечного

В США женщину-психотерапевта обвинили в насилии над 17-летним пациентом

В штате Калифорния, США, 26-летнюю Софию Дроттс обвинили в совращении несовершеннолетнего пациента. Об этом сообщает New York Post.

Дроттс работала психотерапевтом в центре для несовершеннолетних правонарушителей. В 2024 году к ней поступил пациент в возрасте 14-15 лет. «В течение двух лет она злоупотребляла своим положением, устанавливая недопустимую эмоциональную связь и целенаправленно готовя его к последующему насилию», — говорится в судебных документах.

В апреле 2026 года подопечный женщины вышел на свободу. После этого Дроттс начала регулярно заниматься с ним сексом. По данным следователей, насилие продолжалось три месяца. Жертве на тот момент было 17 лет.

В июле 2026 года руководитель Дроттс пожаловался на нее в полицию, заметив подозрительные контакты с подростком. В тот же день ее арестовали.

Женщину, среди прочего, обвиняют в половом акте с несовершеннолетним, хранении детской порнографии, отправке мальчику эротических материалов и проникновении с использованием постороннего предмета. Дроттс ожидает суда.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 65-летняя бывшая учительница Дебора Франклин предстала перед судом по обвинению в совращении школьника. По словам пострадавшего, учительница насиловала его четыре года — с 1991 по 1995 год, когда ему было не больше 13 лет.

