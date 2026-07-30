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02:31, 30 июля 2026Интернет и СМИ

Мужчина решил наладить гигиену в жаркие дни и опозорился перед коллегами

«Лента.ру»: Торговец опозорился перед коллегами, из-за жары засыпав гениталии присыпкой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Acrusty рассказал, что опозорился перед коллегами из-за жары. Как стало известно «Ленте.ру», мужчина в попытке наладить гигиену засыпал область гениталий присыпкой.

«Я работаю представителем компании, торгующей медицинским оборудованием, поэтому часто в течение дня мотаюсь между больницами. В последнее время было жарко и душно, а кондиционер в машине барахлил, поэтому было особенно некомфортно. Я увидел в интернете пост о том, что мужчинам следует иметь под рукой присыпку для мошонки в такую ​​погоду. Мне это показалось хорошей идеей, и я купил немного, чтобы использовать ее, перед тем как сесть в машину», — написал автор.

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После очередного рабочего дня он поехал на корпоративную вечеринку в боулинг-клубе. Перед ней мужчина решил добавить еще немного порошка, «чтобы освежиться». В этот момент он почувствовал, что присыпка «как бы растеклась по нижнему белью и штанам, локализовавшись в области промежности».

«В боулинг-центре горели фиолетовые лампы, которые освещали все белое, включая только что нанесенный порошок. Кто-то обратил на это внимание, и я попытался сделать вид, что это, должно быть, еда, которую я неудачно вытер. Выглядело это ужасно, порошок был повсюду спереди и сзади. Я редко вижусь со своими коллегами лично и не очень с ними близок, из-за чего ситуация показалась мне особенно странной», — посетовал мужчина.

Ранее сторонники туалетной бумаги и биде разругались из-за интимной гигиены. Точку в этом споре поставили врачи.

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