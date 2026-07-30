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03:30, 30 июля 2026Путешествия

Россиянин описал прохождение границы в Белизе словами «устроили нам небольшой квест»

Россиянин рассказал о прохождении границы в Белизе
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Rob Crandall / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер описал прохождение границы в Белизе словами «устроили нам небольшой квест». Об этом он написал в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

«Иногда бывает такое ощущение, что страна еще даже не успела тебя встретить, а уже решила проверить на прочность», — отметил россиянин. По его словам, трудности начались еще при выезде из Мексики, за который его и его девушку попросили заплатить. «В итоге мы платить не стали, но нам сказали еще одну интересную вещь: якобы через этот погранпереход больше нельзя будет проезжать в будущем», — написал автор блога.

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В Белизе трудности продолжились. Сначала оказалось, что пара не поставила нужный штамп в документы на автодом, а позже сотрудники таможни не хотели принимать плату за страховку по неожиданной причине. «Им не понравился внешний вид денег. Мол, купюры немного потрепанные. Конечно, для нас это было забавно, потому что в путешествиях мы уже видели всякое», — отметил тревел-блогер. В итоге проблема решилась — работник просто выбросил два потрепанных доллара.

Ранее россиянка описала страну Центральной Америки фразой «живут так, как мы когда-то мечтали». Она отметила, что люди там живут очень медленно, в свое удовольствие.

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