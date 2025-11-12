Россиянка описала страну Центральной Америки фразой «живет так, как мы когда-то мечтали»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Белизе и описала эту страну Центральной Америки фразой «живет так, как мы когда-то мечтали». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что люди там живут очень медленно, в свое удовольствие. «Никто не орет в очереди, не дышит тебе в затылок и не лезет без очереди "на секундочку". Там время тянется, как расплавленный сахар на сковородке, а каждый день похож на воскресенье», — призналась Ершова.

По словам путешественницы, если в такую атмосферу попадает типичный русский турист, через три дня он начинает чесаться — «не от комаров, а от безделья». Она пояснила, что ее соотечественники не поймут, почему в Белизе люди все время улыбаются и смеются просто так.

«Они просто живут. Не сражаются, не доказывают, не спорят — живут. Сидят вечером на пороге, слушают сверчков, едят что-то сильно зажаренное и смеются до слез. Типичный русский в этот момент уже бы проверял, сколько стоит их дом, как оформить субсидию и почему "власть ничего не делает"», — поиронизировала автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала женщин в Белизе словами «умеют жить на полную катушку». Они не пытаются быть удобными для других, подчеркнула Ершова.