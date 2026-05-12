00:26, 12 мая 2026Россия

В Госдуме обвинили Каллас в желании помешать завершению украинского конфликта

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас готова сделать что угодно, чтобы помешать урегулированию конфликта на Украине. С такой точкой зрения в Telegram-канале выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«У Каллас истерический припадок от слов президента РФ о возможном скором завершении конфликта на Украине, и она готова броситься на амбразуру, чтобы этому помешать», — написал парламентарий, комментируя слова главы евродипломатии о том, что она смогла бы «видеть ловушки, которые расставляет Россия».

Слуцкий также напомнил, что Каллас построила всю карьеру на агрессивной русофобии, а вся ее дипломатия до сих пор заключается лишь в слепой поддержке киевского режима, милитаризации Европы и разрыву контактов с Россией. Парламентарий отметил, что Каллас не может быть представителем ЕС в диалоге с Москвой, так как уровень ее компетенций и образования «вряд ли соответствуют».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала словом «зря» на желание Каллас стать переговорщиком с Москвой.

