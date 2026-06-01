10:40, 1 июня 2026Культура

Звезда «Не родись красивой» назвала условие для съемок продолжения сериала

Нелли Уварова заявила, что готова к сиквелу «Не родись красивой» с хорошим сценарием
Ольга Коровина

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Актриса Нелли Уварова, наиболее известная по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», готова принять участие в продолжении проекта. Об этом она рассказала сайту «Кино Mail».

Артистка подчеркнула, что раньше даже не рассматривала такую возможность, но теперь готова ее обсудить. По ее словам, актерский состав «созрел для новых историй».

Главным требованием со стороны Уваровой стал достойный сценарий. «В этом я категорична. Я сказала: будет хороший сценарий — будем обсуждать. А пока его нет», — заключила она.

Ранее звезды сериала «Не родись красивой» показали внешность спустя 20 лет на совместном видео. Пост опубликовала актриса Юлия Такшина, на размещенных кадрах предстали артисты Нелли Уварова, Григорий Антипенко, Ирина Сиротинская, Наталья Рыжих и Юлия Куварзина.

