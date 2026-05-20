20:12, 20 мая 2026

Звезды сериала «Не родись красивой» показали внешность спустя 20 лет

Карина Черных

Звезды сериала «Не родись красивой» показали внешность спустя 20 лет на совместном видео. Пост опубликовала актриса Юлия Такшина на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах предстали артисты Нелли Уварова, Григорий Антипенко, Ирина Сиротинская, Наталья Рыжих, Юлия Куварзина, а также автор публикации. При этом ролик сопровождала композиция «Если в сердце живет любовь», ставшая саундтреком сериала.

Поклонники высказались о видео в комментариях. «Не изменились только Вика и Пончита», «А блондинка кто? Не узнаю ее», «Долго не могла понять, что за девушка справа вверху, и только спустя час поняла, что это Шура», «Григорий до сих пор краш», «Это видео сейчас было как три сеанса у психотерапевта! Спасибо, вы меня успокоили, что нужно оставаться самим собой», — заявили фанаты.

В феврале в сети обсудили внешность звезд фильма «Дьявол носит Prada» спустя 20 лет после съемок.

