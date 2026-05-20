Звезды сериала «Не родись красивой» показали внешность спустя 20 лет на совместном видео. Пост опубликовала актриса Юлия Такшина на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах предстали артисты Нелли Уварова, Григорий Антипенко, Ирина Сиротинская, Наталья Рыжих, Юлия Куварзина, а также автор публикации. При этом ролик сопровождала композиция «Если в сердце живет любовь», ставшая саундтреком сериала.

Поклонники высказались о видео в комментариях. «Не изменились только Вика и Пончита», «А блондинка кто? Не узнаю ее», «Долго не могла понять, что за девушка справа вверху, и только спустя час поняла, что это Шура», «Григорий до сих пор краш», «Это видео сейчас было как три сеанса у психотерапевта! Спасибо, вы меня успокоили, что нужно оставаться самим собой», — заявили фанаты.

