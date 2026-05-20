Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:04, 20 мая 2026Культура

Продюсер объяснил резкую смену стиля финалистки «Фабрики звезд»

Рудченко заявил об отсутствии амбиций у финалистки «Фабрики звезд» Балакиревой
Андрей Шеньшаков

Фото: Шеметов Максим / ТАСС

Продюсер Павел Рудченко высказался о смене имиджа и творческого направления звезды нулевых Саши Балакиревой, известной по участию в проекте «Фабрика звезд 5». Его слова передает портал News.ru.

Медиаменеджер отметил, что без команды и финансирования экс-солистка группы «КуБа» вряд ли добилась бы результатов на сцене. Кроме того, Рудченко заявил, что прекрасно помнит Сашу по вокальному шоу.

«Как оперная певица она, видимо, планирует служить в каком-нибудь театре, без претензий и амбиций. Александра могла сама не согласиться с тем образом, который ей предлагали продюсеры для восхождения на российскую эстраду», — заявил Павел.

Ранее звезда телепроекта Саша Балакирева рассказала об изменениях в карьере. 39-летняя певица сообщила, что со времени завершения реалити-шоу получила профессиональное образование и посвятила жизнь классической опере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай наступления из Белоруссии

    В Новой Москве вылетевший с парковки автомобиль едва не сбил детей

    Лавров назвал объективной реальностью появление многополярного мира

    В МИД возмутились реакцией Армении на угрозы Зеленского в адрес России

    Жара в Москве побила температурный рекорд 129-летней давности

    В Великобритании рассказали о двух опасных инцидентах с участием российских истребителей

    Собянин назвал среднюю продолжительность жизни в Москве

    На Западе узнали о секретных планах Европы на случай выхода США из НАТО

    В европейской стране заявили об отсутствии бункеров

    Шойгу рассказал о поставке в Армению товаров по ценам ниже рыночных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok