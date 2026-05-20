Продюсер объяснил резкую смену стиля финалистки «Фабрики звезд»

Рудченко заявил об отсутствии амбиций у финалистки «Фабрики звезд» Балакиревой

Продюсер Павел Рудченко высказался о смене имиджа и творческого направления звезды нулевых Саши Балакиревой, известной по участию в проекте «Фабрика звезд 5». Его слова передает портал News.ru.

Медиаменеджер отметил, что без команды и финансирования экс-солистка группы «КуБа» вряд ли добилась бы результатов на сцене. Кроме того, Рудченко заявил, что прекрасно помнит Сашу по вокальному шоу.

«Как оперная певица она, видимо, планирует служить в каком-нибудь театре, без претензий и амбиций. Александра могла сама не согласиться с тем образом, который ей предлагали продюсеры для восхождения на российскую эстраду», — заявил Павел.

Ранее звезда телепроекта Саша Балакирева рассказала об изменениях в карьере. 39-летняя певица сообщила, что со времени завершения реалити-шоу получила профессиональное образование и посвятила жизнь классической опере.