22:04, 20 мая 2026Мир

В США рассказали о сигналах Западу во время встречи Путина и Си Цзиньпина

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Экс-сотрудник ЦРУ и Госдепа США Ларри Джонсон в комментарии ТАСС рассказал о сигналах Западу во время встречи российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

По его словам, визит президента России в Пекин подчеркивает серьезность отношений между странами и сигнализирует Западу о новом порядке, свободном от его доминирования в сфере финансов, экономики, политики и безопасности.

«Тот факт, что было подписано порядка 40 соглашений, отражает месяцы подготовительной работы. Такого не было на последних двух встречах Путина и Трампа», — добавил эксперт, имея в виду сохраняющееся нежелание США в вопросах практического взаимодействия с Москвой.

Путин прибыл в Китай 19 мая. Для российской делегации организовали торжественную церемонию с участием почетного караула и детей, размахивающих флагами обеих стран. Российского лидера у самолета встретил глава МИД КНР Ван И и проводил до автомобиля Aurus. Позже Путин и Си Цзиньпин встретились на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине.

