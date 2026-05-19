19:07, 19 мая 2026

Китай организовал для Путина торжественную приветственную церемонию

Глава МИД КНР Ван И встретил Путина по прибытии в Пекин
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Глава МИД Китая Ван И встретил в Пекине президента России Владимира Путина. Об этом передает РИА Новости.

Для российской делегации была организована торжественная церемония с участием почетного караула и детей, размахивающих флагами России и Китая. Когда российский лидер вышел из самолета, китайский министр иностранных дел поприветствовал его, после чего они пожали друг другу руки. Дипломат проводил президента России до его автомобиля Aurus.

Авторы материала отметили, что Путин передвигается по Пекину на Aurus с китайскими номерами.

19 мая Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Официальный представитель МИД страны Го Цзякунь подчеркнул, что Китай рад приезду российского лидера в Пекин. По словам дипломата, в ходе переговоров главы государств обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.

