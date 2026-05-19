Китай организовал для Путина торжественную приветственную церемонию

Глава МИД КНР Ван И встретил Путина по прибытии в Пекин

Глава МИД Китая Ван И встретил в Пекине президента России Владимира Путина. Об этом передает РИА Новости.

Для российской делегации была организована торжественная церемония с участием почетного караула и детей, размахивающих флагами России и Китая. Когда российский лидер вышел из самолета, китайский министр иностранных дел поприветствовал его, после чего они пожали друг другу руки. Дипломат проводил президента России до его автомобиля Aurus.

Авторы материала отметили, что Путин передвигается по Пекину на Aurus с китайскими номерами.

19 мая Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Официальный представитель МИД страны Го Цзякунь подчеркнул, что Китай рад приезду российского лидера в Пекин. По словам дипломата, в ходе переговоров главы государств обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.