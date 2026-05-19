Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:16, 19 мая 2026Мир

Путин прибыл в Китай

Путин вместе с российской делегацией прибыл в Пекин
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин вместе со своей делегацией прибыл в Пекин. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин прибыл в Пекин специальным самолетом вечером 19 мая, чтобы начать государственный визит в Китай», — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай рад приезду Путина в Пекин. По его словам, в ходе переговоров главы двух государств обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.

Визит Путина в Китай пройдет с 19 по 20 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы очень серьезные ожидания от поездки главы государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай признался в ведении теневой дипломатии по Украине

    Обруганная стилистами за образ блогерша ответила фразой «я либо слепая, либо не понимаю»

    В российском заповеднике зацвели сердечные ягоды

    Звезда «Уральских пельменей» высказалась о ревности жен коллег к ней

    Россиянин расправился с соседями и скрылся на даче

    Китай организовал для Путина торжественную приветственную церемонию

    Россиянам раскрыли частые причины отказа во въезде в страны Европы

    Самолет из Москвы вынужденно сел из-за конфликта между пассажирами

    Вероятность появления в Москве ядовитых пауков оценили

    Ушедший из России производитель машин отказался от всех заводов по выпуску ДВС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok