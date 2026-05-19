Путин прибыл в Китай

Президент России Владимир Путин вместе со своей делегацией прибыл в Пекин. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин прибыл в Пекин специальным самолетом вечером 19 мая, чтобы начать государственный визит в Китай», — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай рад приезду Путина в Пекин. По его словам, в ходе переговоров главы двух государств обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.

Визит Путина в Китай пройдет с 19 по 20 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы очень серьезные ожидания от поездки главы государства.