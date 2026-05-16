09:32, 16 мая 2026Мир

Раскрыты детали визита Путина в Китай

Путин посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению главы КНР Си Цзиньпина 19-20 мая. Детали об официальном визите политика раскрыли на сайте Кремля.

Как и упоминалось ранее, главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и Китая. Кроме того, политики обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам.

Также в Кремле сообщили, что по итогам переговоров лидеры стран планируют подписать совместное заявление на высшем уровне и ряд других документов.

Ранее Си Цзиньпин упомянул российского президента на встрече с Трампом. На экскурсии по резиденции Чжуннаньхай глава США спросил, часто ли здесь бывали другие политики. В ответ на это председатель КНР заявил, что здесь был Путин.

