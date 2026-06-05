Помощник Путина жестко отреагировал на письмо Зеленского

Ушаков: «Открытое письмо» Зеленского Путину несло в себе несколько страниц хамства

«Открытое письмо» президента Украины Владимира Зеленского содержало несколько страниц хамства. Также в нем было предложение, которое уже давно известно Москве, о чем рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце одно предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала свой ответ», — подчеркнул Ушаков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

4 июня Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину. В нем он предложил начать прямой переговорный процесс между Киевом и Москвой, а также призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

В свою очередь, президент России вскоре прокомментировал послание. Политик обратил внимание на то, что письмо Зеленского содержит очевидные «элементы хамства». Он раскритиковал выбранный главой Украины способ общения, а также подметил, что в условиях текущего конфликта не нужно было переходить в поле публичной дискуссии.