Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:06, 5 июня 2026Мир

Помощник Путина жестко отреагировал на письмо Зеленского

Ушаков: «Открытое письмо» Зеленского Путину несло в себе несколько страниц хамства
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

«Открытое письмо» президента Украины Владимира Зеленского содержало несколько страниц хамства. Также в нем было предложение, которое уже давно известно Москве, о чем рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце одно предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала свой ответ», — подчеркнул Ушаков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

4 июня Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину. В нем он предложил начать прямой переговорный процесс между Киевом и Москвой, а также призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

В свою очередь, президент России вскоре прокомментировал послание. Политик обратил внимание на то, что письмо Зеленского содержит очевидные «элементы хамства». Он раскритиковал выбранный главой Украины способ общения, а также подметил, что в условиях текущего конфликта не нужно было переходить в поле публичной дискуссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Письмо с элементами хамства». Путин прокомментировал послание Зеленского и дал ответ по поводу встречи с ним

    Трамп назвал важную деталь переговоров по Украине

    Помощник Путина жестко отреагировал на письмо Зеленского

    В Минпромторге сообщили о планах по выпуску дорогих седанов Senat

    Украинца депортировали из Польши из-за гигантского сома

    Крысиный рай возмутил жителей российского города

    Слуцкий оценил ответ Путина на письмо Зеленского

    В российском городе пожаловались на вонючую едкую воду из-под крана

    В российском городе коммунальщики решили положить асфальт в лужи

    Премьер Польши пригрозил Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok