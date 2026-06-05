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17:34, 5 июня 2026Мир

Зеленский обсудит с европейскими лидерами давление на Россию

Зеленский проведет встречу с Макроном, Мерцем и Стармером в Лондоне 7 июня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне 7 июня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

«Эта встреча позволит [лидерам] продолжить тесную координацию действий по нашей общей повестке дня, которая предусматривает дальнейшую поддержку Украины и усиление давления на Россию», — говорится в заявлении.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Москвой. Он призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

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