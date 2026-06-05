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23:10, 5 июня 2026Мир

Трамп назвал важную деталь переговоров по Украине

Трамп: Вэнс и Рубио будут вовлечены в урегулирование конфликта на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине будут принимать участие все члены его администрации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. О важной детали переговоров он заявил в ходе общения с прессой.

«Он будет вовлечен, Джей Ди будет вовлечен, все. Мы все будем вовлечены», — ответил он на вопрос, будет ли Рубио занимать ведущую роль в переговорах, или она останется за спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.

Трамп отдельно отметил, что США больше не тратят деньги на поддержку Украины — союзники Вашингтона покупают оружие по полной цене, а экс-президент Джо Байден «все им отдавал». Он также назвал продолжение украинского конфликта неприемлемым.

Ранее Трамп дал прогноз по Украине. «Думаю, конфликт будет улажен. Кажется, мы уже приближаемся к миру», — сказал он.

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