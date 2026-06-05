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21:26, 5 июня 2026Мир

Трамп дал прогноз по Украине

Трамп: Договоренности по урегулированию конфликта на Украине близки
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп дал прогноз по урегулированию конфликта на Украине — по его мнению, боевые действия могут завершиться уже скоро. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

«Думаю, конфликт будет улажен. Кажется, мы уже приближаемся к миру между Россией и Украиной. Думаю, это удастся уладить», — сказал он.

Трамп также в очередной раз подчеркнул, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы он был президентом в 2022 году.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Трампа за то, что тот «преподал урок» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. «Все видели, как Дональд преподал урок Зеленскому. Благодарю его за эту работу, но есть еще над чем работать», — указал он.

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