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19:18, 5 августа 2026 (обновлено: 19:34, 5 августа 2026)КультураЭксклюзив

В Госдуме ответили заявившей о готовности воевать с россиянами Лайме Вайкуле

Депутат Толмачев: Вайкуле показала свое кровожадное и русофобское нутро
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Grigirii Goryachev / Russian Look / Globallookpress.com

У латвийской певицы Лаймы Вайкуле не осталось ни благодарности, ни человечности, ни здравого смысла, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Вайкуле заявила, что готова воевать с россиянами. В ходе беседы Вайкуле спросили, что она будет делать, если «Россия нападет на Латвию». «Я возьму автомат», — заявила исполнительница песни «Вернисаж».

«Ответ Лаймы Вайкуле показателен. В духе латышских легионеров СС. Артистка, которая всем обязана России и ее людям, с гордостью заявляет о своей готовности направить оружие на своих бывших поклонников. Ни благодарности, ни человечности, ни здравого смысла — как мы видим, ничего этого в певице не осталось», — сказал Толмачев.

Депутат отметил, что после отъезда из России у многих деятелей культуры проявляется «кровожадное, русофобское нутро», а песни о любви и счастье сменяются агрессивными заявлениями.

«Симптоматично, что стоит всем "тонко чувствующим" "деятелям культуры" покинуть пределы России, как начинает вылезать наружу их нутро: кровожадное, русофобское, жестокое. Пока они были здесь, песни получались про любовь и счастье, а как уехали — прорезались клыки и проявились звериные оскалы. Видимо, так разрушительно действует разрыв с Родиной», — добавил Толмачев.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Лайма Вайкуле не разобралась в происходящем и несет ерунду, заявив о готовности воевать с россиянами.

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