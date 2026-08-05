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20:19, 5 августа 2026 (обновлено: 20:22, 5 августа 2026)Бывший СССР

ВС России продвинулись на ключевом направлении

ВС России продвинулись на добропольском направлении
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России продвинулись на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Об изменениях на ключевом участке фронта сообщает Deep State.

«Противник продвинулся вблизи Нового Шахового», — сказано в публикации.

Добропольское направление становится одним из ключевых участков фронта. Доброполье — крупный логистический узел, через который проходит снабжение Вооруженных сил Украины. Контроль над этим участком способен повлиять на переброску резервов, подвоз боеприпасов и устойчивость обороны ВСУ на соседних направлениях.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что России «постепенно выкуривают» прячущихся в Константиновке бойцов ВСУ. Он уточнил, что после взятия города открывается оперативный простор на Славянск и Краматорск.

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