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20:58, 5 августа 2026 (обновлено: 21:12, 5 августа 2026)Мир

Захарова обвинила Макрона в приказах Украине совершать теракты против россиян

Захарова: Макрон командует Киеву совершать теракты против мирных россиян
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kenzo Tribouillard / Pool via Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об «усилении давления на Россию», командует Киеву совершать теракты против мирных россиян. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сайту kp.ru.

«Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения», — сказал он.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Франция должна знать, что ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин и детей.

Ранее Макрон прокомментировал ночные удары Вооруженных сил России по Киеву. Он пообещал усилить давление европейских стран на Москву, в частности посредством введения новых санкций и увеличения военной поддержки Украины.

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