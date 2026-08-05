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21:13, 5 августа 2026 (обновлено: 21:21, 5 августа 2026)Бывший СССР

Вблизи Одессы загорелось судно

Вблизи Одессы загорелось судно после атаки БПЛА «Герань»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Вблизи Одессы загорелось судно после того, как оно было атаковано беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа «Герань». Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Корабль, пораженный у берегов Одессы в ходе вечерней работы "Гераней"», — написал Котенок.

На приложенной к публикации фотографии виден пожар в центральной части судна.

Ранее журнал The Economist заявил об угрозе экономике Украины из-за ударов ВС России по портам в Одесской области. Уточняется, что речь идет о последствиях для экспорта сельскохозяйственной продукции.

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