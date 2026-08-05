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21:54, 5 августа 2026 (обновлено: 22:03, 5 августа 2026)Бывший СССР

Офицер ВСУ попал в плен из-за неверных разведданных

ТАСС: Офицер ВСУ попал в плен ВС России из-за неверной разведывательной информации
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Рубан попал в плен к Вооруженным силам России из-за неверной разведывательной информации. Об этом он рассказал сам, его слова приводит ТАСС.

«До нас было доведено, что в том лесу (, куда мы выдвигались) только наши, противник не наблюдается. Противник, судя по тому, как мне показывал ротный, от нас должен был быть (на расстоянии) около 3-3,5 километра <…>. По мне начался автоматный огонь», — рассказал Рубан.

Офицер отметил, что в указанной точке его «встретили три автомата». В результате он выполнил все команды российских военнослужащих и сдался в плен.

Ранее украинский пленный рассказал, что командование ВСУ приняло плохое решение, оставив солдат в Константиновке.

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