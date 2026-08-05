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20:44, 5 августа 2026 (обновлено: 20:58, 5 августа 2026)Россия

Минобороны выпустило заявление о боях с БПЛА над отдаленными от границы регионами России

Минобороны России: Системы ПВО за 12 часов сбили 200 украинских беспилотников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаки на территорию России, боестолкновения шли в том числе и над отдаленными от границы регионами страны — Башкирией и Татарстаном. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Уточняется, что 5 августа с 8:00 до 20:00 системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 200 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Под удары попали также приграничные субъекты России, а также Липецкая, Орловская, Рязанская, Тульская области, Московский регион, Краснодарский край и Крым.

Ранее стало известно, что угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на первой в России федеральной территории «Сириус». Глава территории Дмитрий Плишкин обратился к жителям и попросил их сохранять спокойствие.

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