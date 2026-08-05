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21:28, 5 августа 2026 (обновлено: 21:30, 5 августа 2026)Мир

В США назвали жизнь на Украине адом

Политолог Никсон: Контроль НАТО превратил жизнь на Украине в ад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Американский политолог Гарланд Никсон заявил, что последние события на Украине, включая ситуацию с морскими портами и массированные удары по военным целям в Киеве, ярко иллюстрируют, к чему приводит курс на тесное сближение с НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.

«Киев — "игольница" для российских ракет, а их мужчин похищают и отправляют на верную смерть на передовую. Жизнь в государстве, контролируемом НАТО, — это ад», — заявил он.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Украину ждет полная капитуляция после ночных ударов России по Киеву. По мнению эксперта, российские удары по Киеву являются следствием провальных решений западных спецслужб и правительства Украины.

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