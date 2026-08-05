Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:14, 5 августа 2026 (обновлено: 22:21, 5 августа 2026)Мир

В России оценили ход расследования теракта на «Северных потоках»

МИД РФ: В ФРГ избегают упоминания заказчиков теракта на «Северных потоках»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский прокомментировал ход расследования теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

Любинский заявил, что прокуратура ФРГ в своей версии намеренно избегает упоминаний о заказчиках терактов. «При этом в своей версии германская прокуратура старательно обходит любые упоминания о заказчиках или выгодоприобретателях этого теракта», — отметил он.

Ранее обвиняемый в подрыве «Северных потоков» Сергей Кузнецов, имеющий украинское гражданство, сделал признание о заказчиках этого преступления. Он сообщил, что в момент его совершения он числился в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и работал на Службу безопасности Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о боях с БПЛА над отдаленными от границы регионами России
    Мендель нашла виноватого в катастрофическом состоянии Украины
    Стало известно о достижении договоренностей по Ормузскому проливу
    Стало известно об охоте на сотрудников ТЦК на Украине
    «Краснодар» одолел «Ахмат» в пенальти в домашнем матче Кубка России
    Российский посол жестко раскритиковал заявления о вмешательстве РФ в дела Швейцарии
    «Зенит» обыграл «Балтику» в матче группового этапа Кубка России
    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область
    Один московский вокзал снова выставят на торги
    В России разрешили продажу бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok