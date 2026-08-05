МИД РФ: В ФРГ избегают упоминания заказчиков теракта на «Северных потоках»

Заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский прокомментировал ход расследования теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

Любинский заявил, что прокуратура ФРГ в своей версии намеренно избегает упоминаний о заказчиках терактов. «При этом в своей версии германская прокуратура старательно обходит любые упоминания о заказчиках или выгодоприобретателях этого теракта», — отметил он.

Ранее обвиняемый в подрыве «Северных потоков» Сергей Кузнецов, имеющий украинское гражданство, сделал признание о заказчиках этого преступления. Он сообщил, что в момент его совершения он числился в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и работал на Службу безопасности Украины.