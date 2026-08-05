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22:39, 5 августа 2026 (обновлено: 22:44, 5 августа 2026)Бывший СССР

Руководство Украины обвинили в деградации

Экс-премьер Азаров: Украина переживает деградацию политического руководства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна переживает деградацию политического руководства. Его слова приводит РИА Новости.

Азаров уточнил, что Украина столкнулась с политической деградацией в том числе из-за безграмотной кадровой политики президента страны Владимира Зеленского. По его мнению, в отличие от действующего руководства, предыдущие украинские лидеры были полезны государству.

«Эта деградация после [экс-президента Украины] Леонида Кравчука. Какой бы он там ни был, но все-таки деятель, да и [экс-президент Украины Леонид] Кучма», — указал Азаров.

Ранее Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он подписал еще два указа, которыми назначил Игоря Скибюка главой Генштаба, а Михаила Драпатого — главкомом ВСУ.

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