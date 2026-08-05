«Краснодар» одолел «Ахмат» в пенальти в домашнем матче Кубка России

«Краснодар» одолел «Ахмат» со счетом 2:1 в серии пенальти в домашнем матче Кубка России

«Краснодар» одолел «Ахмат» со счетом 2:1 в серии пенальти в домашнем матче Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. На 66-й минуте счет открыл полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин. В добавленное ко второму тайму время ответный гол в составе «Ахмата» забил Максим Самородов. В серии пенальти сильнее со счетом 5:4 оказались футболисты «Краснодара».

После этой победы подопечные Мурада Мусаева набрали три очка и заняли второе место в группе В. «Ахмат» остался без очков на третьей позиции.

Ранее 16-летний футболист Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории Спартака. Он отличился в кубковом матче с Оренбургом, в котором красно-белые выиграли со счетом 5:1. Полех забил в возрасте 16 лет, восьми месяцев и трех дней, по этому показателю он побил рекорд, ранее принадлежавший Жано Ананидзе.