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23:52, 5 августа 2026 (обновлено: 23:56, 5 августа 2026)Культура

Звезду сериала «СашаТаня» признали угрозой нацбезопасности на Украине

Актрису сериала «СашаТаня» Рубцову признали угрозой нацбезопасности на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Валентина Рубцова

Валентина Рубцова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Министерство культуры Украины пополнило перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны, двумя российскими деятелями — в список включены актриса Валентина Рубцова, известная зрителям по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», а также певец и блогер Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что оба артиста ранее уже фигурировали в базе данных украинского ресурса «Миротворец» (признан в России экстремистским). Решение о включении в список, по всей видимости, связано с их публичной позицией и творческой деятельностью, которую украинские власти сочли несовместимой с интересами безопасности государства.

Ранее Министерство войны Соединенных Штатов внесло 32 отечественных вуза и научно-исследовательских института в черный список, обозначив их как учреждения, подрывающие национальную безопасность страны.

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