Актрису сериала «СашаТаня» Рубцову признали угрозой нацбезопасности на Украине

Министерство культуры Украины пополнило перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны, двумя российскими деятелями — в список включены актриса Валентина Рубцова, известная зрителям по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», а также певец и блогер Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что оба артиста ранее уже фигурировали в базе данных украинского ресурса «Миротворец» (признан в России экстремистским). Решение о включении в список, по всей видимости, связано с их публичной позицией и творческой деятельностью, которую украинские власти сочли несовместимой с интересами безопасности государства.

Ранее Министерство войны Соединенных Штатов внесло 32 отечественных вуза и научно-исследовательских института в черный список, обозначив их как учреждения, подрывающие национальную безопасность страны.