Женщина занялась сексом перед тысячами посетителей музыкального фестиваля

Британца разыскивают за непристойные действия с любовницей на музыкальном фестивале

В Великобритании полиция графства Лестершир продолжает поиски мужчины, который занялся сексом с любовницей на глазах у тысяч посетителей музыкального фестиваля Download. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел 13 июня. Фанаты ожидали выступление культовой группы Guns N’ Roses, когда заметили, что мужчина и женщина делают что-то странное в кабинке колеса обозрения возле сцены. «Сначала все думали, что он просто обнимает ее сзади, любуясь видами. Но когда кабинка опустилась, кто-то крикнул: "У нее трусы оттянуты в сторону"!» — рассказал очевидец. Утехи пары сняли на видео многие посетители фестиваля.

Задержать любовников по горячим следам не удалось. Позже полиция сумела найти и допросить главную героиню скандального инцидента. Мужчину до сих разыскивают по обвинению в совершении непристойных действий на публике. Полиция опубликовала фото британца и попросила граждан помочь в его опознании. Ему может грозить до двух лет тюрьмы или крупный штраф.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из британского графства Уэст-Йоркшир случайно занялись сексом на глазах у десятков людей. Любовников заметили прохожие в витрине салона красоты.