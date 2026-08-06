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01:17, 6 августа 2026Бывший СССР

Политзаключенные на Украине устроили массовую голодовку

На Украине началась массовая голодовка политзаключенных против пыток и убийств
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

На Украине началась массовая голодовка политических заключенных, протестующих против пыток и убийств в Винницкой исправительной колонии №86. Об этом сообщает «Украина.ру» в Telegram-канале.

Акция проходит 6 августа и охватывает сразу несколько учреждений пенитенциарной системы. К протесту присоединились заключенные самой Винницкой колонии, а также заключенные Пятихатской колонии №122, Николаевского, Львовского и Лукьяновского следственных изоляторов.

Кроме того, голодовку поддержали политзаключенные, находящиеся под домашним арестом в Киеве, а также лица, оставшиеся на свободе, — коммунисты, антифашисты и родственники осужденных.

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