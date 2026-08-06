Залужный: ВСУ исчерпали ресурс нововведений на поле боя, у РФ на все есть противодействие

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Киев исчерпал ресурс нововведений на поле боя. Так он объяснил свои слова о том, что Украина никогда не вступит в НАТО и не достигнет Россию в военно-техническом отношении.

Залужный отметил, что не имеет ничего против Североатлантического альянса, однако, по его мнению, НАТО отстает от темпов научно-технического прогресса и не может найти средство, на которое Российская армия не даст достойный ответ.

Происходит научно-технический прогресс. В 2026 году Украина применила почти все виды вооружений и доктрин. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие Валерий Залужный Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании

Залужный заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО

Посол Украины в Британии в ходе дискуссии о евроатлантической интеграции на общем совещании послов в Киеве оценил шансы Украины вступить в НАТО и подчеркнул, что этого никогда не произойдет. Он отметил, что почти 12 лет лично занимался тем, чтобы страна освоила стандарты Североатлантического альянса, однако этого не произошло.

Скорее всего, НАТО останется в том же самом виде, в котором есть, и будет около 12 лет, как Украина, переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы равняться хотя бы половине уровня Российской Федерации Валерий Залужный Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал запоздалым прозрением мнение Залужного о невступлении Украины в НАТО. Российский парламентарий отметил, что киевские власти отвергли истинные интересы своего народа.

Политолог Владимир Скачко считает, что Залужный высказался об Украине и НАТО, поскольку «хочет быть в тренде и критиковать [президента Украины Владимира] Зеленского за несбыточные обещания».

Это вполне может стать основой его предвыборной кампании Владимир Скачко Политолог

Историк Марта Гавришко, в свою очередь, подчеркнула, что Залужный своим заявлением о невозможности государства вступить в Североатлантический альянс вернул украинцев к реальности.

Во взаимоотношениях Залужного и Зеленского произошел раскол

Депутат Госдумы Александр Бородай считает, что заявления посла Украины в Лондоне о военно-промышленном комплексе (ВПК) являются амбициями в борьбе за власть с Зеленским.

Внутри террористической организации, так называемой Украины, обостряется внутренняя борьба. Да, борьба за власть. Все прекрасно понимают, что Зеленский — давным-давно хромая утка. (…) Поэтому Залужный, конечно, констатирует ошибки и провалы своего оппонента, скажем так, в борьбе за власть Александр Бородай Депутат Госдумы

Бородай напомнил, что Зеленский уже утратил легитимность, а Залужный — один из претендентов на пост президента Украины.

В феврале Залужный рассказал «о глубоком расколе» во взаимоотношениях с президентом Украины. По данным АР, напряженность между ними возникла вскоре после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Бывший главком ВСУ признался, что часто оспаривал военную стратегию президента. По его словам, особенно острым был спор по поводу контрнаступления 2023 года, которое в результате провалилось.