Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Киев исчерпал ресурс нововведений на поле боя. Так он объяснил свои слова о том, что Украина никогда не вступит в НАТО и не достигнет Россию в военно-техническом отношении.
Залужный отметил, что не имеет ничего против Североатлантического альянса, однако, по его мнению, НАТО отстает от темпов научно-технического прогресса и не может найти средство, на которое Российская армия не даст достойный ответ.
Происходит научно-технический прогресс. В 2026 году Украина применила почти все виды вооружений и доктрин. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие
Залужный заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО
Посол Украины в Британии в ходе дискуссии о евроатлантической интеграции на общем совещании послов в Киеве оценил шансы Украины вступить в НАТО и подчеркнул, что этого никогда не произойдет. Он отметил, что почти 12 лет лично занимался тем, чтобы страна освоила стандарты Североатлантического альянса, однако этого не произошло.
Скорее всего, НАТО останется в том же самом виде, в котором есть, и будет около 12 лет, как Украина, переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы равняться хотя бы половине уровня Российской Федерации
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал запоздалым прозрением мнение Залужного о невступлении Украины в НАТО. Российский парламентарий отметил, что киевские власти отвергли истинные интересы своего народа.
Политолог Владимир Скачко считает, что Залужный высказался об Украине и НАТО, поскольку «хочет быть в тренде и критиковать [президента Украины Владимира] Зеленского за несбыточные обещания».
Это вполне может стать основой его предвыборной кампании
Историк Марта Гавришко, в свою очередь, подчеркнула, что Залужный своим заявлением о невозможности государства вступить в Североатлантический альянс вернул украинцев к реальности.
Во взаимоотношениях Залужного и Зеленского произошел раскол
Депутат Госдумы Александр Бородай считает, что заявления посла Украины в Лондоне о военно-промышленном комплексе (ВПК) являются амбициями в борьбе за власть с Зеленским.
Внутри террористической организации, так называемой Украины, обостряется внутренняя борьба. Да, борьба за власть. Все прекрасно понимают, что Зеленский — давным-давно хромая утка. (…) Поэтому Залужный, конечно, констатирует ошибки и провалы своего оппонента, скажем так, в борьбе за власть
Бородай напомнил, что Зеленский уже утратил легитимность, а Залужный — один из претендентов на пост президента Украины.
В феврале Залужный рассказал «о глубоком расколе» во взаимоотношениях с президентом Украины. По данным АР, напряженность между ними возникла вскоре после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Бывший главком ВСУ признался, что часто оспаривал военную стратегию президента. По его словам, особенно острым был спор по поводу контрнаступления 2023 года, которое в результате провалилось.