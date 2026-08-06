Сексолог поставила точку в вопросе о существовании точки G

Сексотерапевт Шуберт: Расоложение точки G может отличаться у разных женщин

Сексотерапевт Кэти Шуберт рассказала о местонахождении точки G. Точку в вопросе о ее существовании она поставила в интервью журналу Men's Health.

«Точку G лучше всего понимать как область повышенной чувствительности на передней стенке влагалища, обычно в нескольких сантиметрах от входа во влагалище», — рассказала Шуберт. Она уточнила, что у разных женщин эта зона может быть расположена по-разному.

Эксперт добавила, что при возбуждении эта область может увеличиваться в размере, а ее стимуляция приводит к вагинальному оргазму. При этом Шуберт подчеркнула, что такая стимуляция доставляет удовольствие далеко не всем женщинам.

Сексотерапевт также отметила, что, по мнению некоторых исследователей, этой эрогенной зоны анатомически не существует. По их мнению, она является частью более обширной сети эректильной ткани, нервов, внутренней части клитора и окружающих структур.

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