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05:36, 6 августа 2026Мир

Мирошник раскрыл план ЕС по урегулированию конфликта на Украине

Мирошник: ЕС не допустит урегулирования конфликта на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) не допустит урегулирования конфликта на Украине, России следует быть готовой к подобному развитию событий. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Все попытки вести диалог наталкиваются на непримиримое желание европейцев сорвать любые возможности достижения договоренностей. Поломать эту тенденцию в ближайшей перспективе вряд ли получится. Европа продолжит финансировать Украину», — раскрыл план Мирошник.

Ранее посол МИД России заявил, что ЕС и США имеют финансовую выгоду от затягивания конфликта на Украине.

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