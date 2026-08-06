Собянин: Средства ПВО сбили еще 3 летевших на Москву БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Сбиты еще три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении летевших на столицу БПЛА.

Позднее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто.