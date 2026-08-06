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06:14, 6 августа 2026 (обновлено: 06:31, 6 августа 2026)Россия

Средства ПВО сбили летевшие на Москву БПЛА

Собянин: Средства ПВО сбили еще 3 летевших на Москву БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Сбиты еще три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении летевших на столицу БПЛА.

Позднее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто.

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