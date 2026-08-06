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08:01, 6 августа 2026Интернет и СМИ

Мужчина нашел решение проблемы с запорами и испытал «невыразимый ужас»

«Лента.ру»: Комбинация алкоголя и слабительного вселила ужас в американца в туалете
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yury Nikolaev / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Suspicious_Round_375 рассказал, как нашел неудачное решение своей многодневной проблемы с запорами. Как выяснила «Лента.ру», комбинация алкоголя и двукратной дозы слабительного заставила его испытать «невыразимый ужас».

«Я уже некоторое время страдал от запоров и чувствовал себя не очень хорошо. У меня было слабительное средство, но я все откладывал его прием. Однажды я вдрызг напился с друзьями и решил, что сейчас самый подходящий момент для решения давней проблемы. Препарат должен был подействовать через 6-12 часов, так что у меня было предостаточно времени, чтобы поспать. Поэтому я принял четыре таблетки, запил парой рюмок алкоголя и отправился в кровать», — написал американец.

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Мужчина проснулся посреди ночи от громоподобного гула, доносившегося из его живота. Он почувствовал в этот момент, что из него «рвется наружу вселившийся демон». Сжавшись от боли, он выкатился из кровати, ударившись о стену, но быстро поднялся и помчался в туалет. Дверь в него он открыл с такой силой, что едва не сорвал ее с петель. Сделав последние несколько шатких шагов, он в кромешной темноте «плюхнулся на унитаз с грацией падающего с лестницы рояля».

«Только сев себе на мошонку, я понял, что крышка была опущена. Боль и паника нарастали: я с трудом оттолкнулся, подбросил крышку вместе с ободком и едва удержался задницей на голом унитазе — должен был упасть, но схватился за занавеску для душа. Она сорвалась, в полете оцарапав мне щеку погнувшимися крючками. Затем был фейерверк. В стиле худших американских фильмов. Мой встревоженный кот пытался меня успокоить, но потом по нам обоим ударил запах. Он завыл и помчался прочь, спасая свою жизнь, но у меня такой возможности не было. Меня тошнило, глаза слезились от невыразимого ужаса, причиной которого был я сам. Колени подкашивались, руки соскальзывали. Холодный пот лился почти отовсюду, пока боль наконец не стихла», — рассказал мужчина.

Его верными спутниками на следующие несколько часов стали головная боль и струя холодной воды из крана. Чуть позже, изучив инструкцию к препарату, он убедился, что в два раза превысил рекомендуемую дозировку слабительного.

«А когда я наконец перестал смывать свою душу, грехи и надежды в канализацию, мне пришлось возвращать доверие своего кота с помощью множества лакомств и поглаживаний по животу. И проветривания квартиры», — заключил он.

Ранее поездка на важный экзамен закончилась для студента стиркой белья в общественном туалете. Из-за сильнейшей в жизни диареи его джинсы промокли насквозь, а сзади на них образовалась заметная выпуклость.

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