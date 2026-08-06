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Забота о себе
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08:49, 6 августа 2026Забота о себе

Кофе назвали лучшим напитком для здоровья мозга

Невролог Бат назвала кофе лучшим напитком для улучшения памяти и здоровья мозга
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vladyslav Lehir / Shutterstock / Fotodom

Врач-невролог Киран Бат назвала напиток, который считает лучшим для поддержания когнитивного здоровья. Свое мнение она высказала в разговоре с изданием Eating Well.

Бат заявила, что для здоровья памяти особенно полезен кофе. По ее словам, этот напиток богат соединениями, положительное влияние которых на когнитивные функции доказано многочисленными научными исследованиями. Прежде всего кофе содержит кофеин, блокирующий аденозин — химическое вещество, которое накапливается в организме и вызывает сонливость. Это помогает повысить концентрацию и внимание в течение дня, объяснила доктор.

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Также, как отметила врач, в кофе много полифенолов и антиоксидантов, которые снижают окислительный стресс и воспаление в организме и тем самым замедляют когнитивное старение. Наконец, исследования показали, что умеренное употребление кофе (две-три чашки в день) снижает риск развития деменции.

Ранее кардиолог Ирина Васильева объяснила, почему, по мнению некоторых россиян, врачи до сих пор продолжают спорить, полезен ли кофе. По ее словам, в действительности медики придерживаются единой точки зрения по этому вопросу.

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