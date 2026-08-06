Курильщиков предупредили о неочевидной опасности сигарет

Онколог Шринивасалу: У курильщиков в 3-4 раза выше риск рака мочевого пузыря

Курение в три-четыре раза повышает риск рака мочевого пузыря. Об этой неочевидной опасности курения предупредил врач-онколог Виджай Кумар Шринивасалу в беседе с The Times of India.

По словам врача, курильщиков часто предупреждают о высоком риске рака легких, но им очень редко говорят, что эта вредная привычка оказывает негативное действие на мочевыделительную систему. «Дым сигарет содержит более 70 известных канцерогенов, включая ароматические амины, полициклические ароматические углеводороды, нитрозамины, бензол, мышьяк, кадмий и радиоактивные элементы. Эти химические вещества всасываются в кровоток, фильтруются почками и затем концентрируются в моче», — рассказал доктор.

Он отметил, что такая моча, насыщенная вредными веществами, соприкасается со стенками мочевого пузыря. Со временем это может спровоцировать мутацию клеток и развитие злокачественных процессов. Кроме того, по словам специалиста, курильщики в 150 раз чаще сталкиваются с воспалениями мочеполовой системы.

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